الرئيس السودانى: لن ارحل إلا إذا قرر الشعب ذلك عبر صناديق الاقتراع

استبعد الرئيس السودانى عمر حسن البشير اليوم الخميس رحيله الا عبر صناديق الاقتراع، جاء ذلك لدى مخاطبة البشير بمدينة واد مدنى اللقاء الحاشد لجماهير ولاية الجزيرة بمناسبة تدشين الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية،بحسب وكالة الانباء السودانية(سونا).

وفى إشارة للقوى المعارضة التى تتبنى الدعوة لمقاطعة الانتخابات والمطالبة برحيله، قال البشير "أنا لن ارحل إلا إذا قرر الشعب السودانى ذلك عبر صناديق الاقتراع وقال حينها سأرحل عزيزا مكرما" مضيفا لا مجال لحكم من يدعون أنهم أهل البلد بالوراثة لان البلد هى ملك للشعب السودانى وهو الذى يقدم ويختار من يحكمه .

وجدد التأكيد بأن الشعب السودانى هو صاحب السلطة والقرار عبر صناديق الاقتراع فى تحديد من يحكمه ومن يمثله ، وقال إنه لا سبيل أمام من يسعون للسلطة عبر أساليب العمالة والتآمر والولاء للأجنبى ، مشيداً فى هذا الصدد بالقوى الوطنية التى استجابت لداعى الحوار والاحتكام للشعب عبر الانتخابات .

وأشار الرئيس البشير الذى يراس ايضا حزب المؤتمر الوطنى الحاكم إلى أن البرلمان القادم سيتكفل بإعداد وإجازة الدستور الدائم للبلاد .

وأكد أن مشروع الإصلاح سيشمل كل المرافق وعلى كافة المستويات من رئاسة الجمهورية إلى المحليات والشركات والمؤسسات.

وشدد البشير تأكيده على التزام المؤتمر الوطنى بإنفاذ برنامجه الانتخابى ودعا المواطنين لمتابعة تنفيذه أول بأول والمحاسبة عليه.

يذكر ان السودان يشهد انتخابات (رئاسية وبرلمانية) فى 13 ابريل المقبل.

واعتمدت المفوضية القومية للانتخابات فى السودان، أربعة مرشحين لمنصب الرئيس، وهم عمر البشير مرشح "المؤتمر الوطني"، وفضل السيد شعيب، "الحقيقة الفدرالي"، ومحمود عبدالجبار "اتحاد قوى الأمة"، ومحمد الحسن محمد الحسن الصوفى من حزب "الإصلاح الوطني".

واطلقت قوى نداء السودان التى تضم فى عضويتها كلا من حزب الأمة القومي، والحركة الشعبية-قطاع الشمال، وحركتى تحرير السودان، والعدل والمساواة، وقوى مجتمعية، وأحزابا يسارية بقيادة الحزب الشيوعى السوداني، حملة "ارحل" التى تطالب من خلالها الرئيس عمر حسن البشير بالرحيل، ودعت المواطنين إلى عدم المشاركة فى الانتخابات .

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