داعية إسلامى: هدم "داعش" للآثار "وصمة عار" ولا يمت للإسلام بصلة

قال الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف إن ما قامت به داعش بهدم الآثار فى متحف الموصل بالعراق وصمة عار على جميع القوى العظمى فى العالم لأنها من أرادت رؤية هذه المشاهد التى لا تمت للإسلام بصلة.

وأضاف " أن التماثيل تعبر عن حضارات سابقة كان يجب الاهتمام والحفاظ عليها ونحن دين لا يتسبب فى هذا العمل .

كان تنظيم "داعش" الإرهابى نشر فيديو مصورًا، يظهر فيه تدمير الآثار التاريخية فى متحف الموصل بالعراق، بالمطارق وأدوات الحفر، وضمت عدة تماثيل متوسطة الحجم أبرزها تمثال نادر لـ"بوذا".