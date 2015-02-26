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متحف "متروبوليتان" الأمريكى يصف تدمير آثار الموصل بالعراق بـ "كارثى"

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متحف "متروبوليتان" الأمريكى يصف تدمير آثار الموصل بالعراق بـ "كارثى" متحف "متروبوليتان" الأمريكى يصف تدمير آثار الموصل بالعراق بـ "كارثى"
وصف متحف متروبوليتان فى نيويورك، أحد اكبر المتاحف فى العالم، إقدام عناصر تنظيم داعش على تدمير تماثيل ونقوش وتحف اخرى ترقى الى الاف السنين فى الموصل بأنه "كارثى".

وقال مدير متحف متروبوليتان طوماس كامبل "ندين بشدة هذا العمل التدميرى الكارثى الذى استهدف واحدا من اهم المتاحف فى الشرق الاوسط، ومجموعة متحف الموصل تغطى كل مراحل الحضارة فى المنطقة، مع منحوتات مميزة للمدن الملكية مثل نمرود ونينوى والحضر فى شمال العراق".

واضاف ان "هذا الهجوم الاعمى على فن عظيم، على التاريخ والوعى البشري، لا يشكل عدوانا مأساويا على متحف الموصل فحسب، بل على التزامنا الكونى باستخدام الفن لجمع الشعوب وتشجيع التفاهم البشري. يجب ان تتوقف هذه الوحشية المجانية قبل القضاء على كل اثار العالم القديم".

وظهر فى شريط بثه تنظيم داعش اليوم الخميس، على الانترنت، عناصر من هذا التنظيم وهم يسقطون ثماثيل عن قواعدها ثم يدمرونها بالمطارق.

وفى مشهد آخر، يستخدمون "شنيور" لتشويه ثور كبير اشورى مجنح فى موقع اثرى بمدينة الموصل التى يسيطر عليها تنظيم الدولة منذ الصيف.

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مصر 365

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