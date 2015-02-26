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تونس تتسلم 8 مروحيات "بلاك هوك" أمريكية

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تونس تتسلم 8 مروحيات "بلاك هوك" أمريكية تونس تتسلم 8 مروحيات "بلاك هوك" أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها ستتسلم 8 مروحيات مقاتلة من طراز "بلاك هوك" من الولايات المتحدة خلال النصف الثانى من العام 2015 لتعزيز قدراتها فى مكافحة الإرهابيين.

وصرح المتحدث باسم الوزارة بلحسن الوسلاتى، فى تصريحات أوردتها قناة (سكاى نيوز) اليوم الخميس، بأن المروحيات ستصل ضمن صفقة تتعلق بـ"طائرات هليكوبتر تنقل الجنود وتشن عمليات هجومية" ، معربا عن أمله أن تحدث تلك الصفقة نقلة نوعية فى مجال محاربة الإرهاب.

يذكر أن تونس تشهد أعمال عنف من قبل المتشددين ضد القوات الحكومية، أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الشرطة والجيش ، ويشن الجيش التونسى منذ عام 2012 حملة عسكرية واسعة فى سلسلة جبال الشعانبى قرب الحدود الجزائرية، لكن الحملة لم تنجح بعد فى طرد المسلحين.
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