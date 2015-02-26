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رزان لـ"سيدتي نت": لن أشارك مي عز الدين في مسلسل تلفزيوني

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رزان لـ"سيدتي نت": لن أشارك مي عز الدين في مسلسل تلفزيوني رزان لـ"سيدتي نت": لن أشارك مي عز الدين في مسلسل تلفزيوني

الخميس 26-02-2015 17:57

نفت الفنانة والإعلامية رزان مغربي في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" ما نشر في العديد من الصحف عن مشاركتها الفنانة مي عز الدين بطولة مسلسل سوف يتم عرضه شهر رمضان القادم.
واستغربت انتشار هذا الخبر غير الصحيح بالمرة في الكثير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل، مبيّنة أن كلّ ما نشر على لسانها حول هذا العمل مجرد فبركة صحفية.
وأعربت رزان مغربي عن سعادتها بالعودة إلى التلفزيون قريباً من خلال البرامج التلفزيوني "الحياة حلوة" الذي تصور حلقاته حالياً في القاهرة، مبينة أن البرنامج منوع اجتماعي فني، ولفتت إلى أنه من المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة على شاشة "الحياة".
يذكر أن مسلسل "حالة عشق" من المقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة: مي عزالدين وخالد سليم وبوسي.

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سيدتي