أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
الأمن ينجح في إعادة فتح طريق "بلبيس - العاشر" بعد قطعه احتجاجًا على حادث تصادم -
نقيبة التمريض: بدء تدريب هيئات التمريض في 10 محافظات على تطبيق التأمين الصحي -
وزير الزراعة يبحث مع سفير رومانيا بالقاهرة إنشاء صوامع للغلال -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية ببيروت -
راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر -
300 دينار.. هكذا انتهت قصة الخادمة الإثيوبية في الكويت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

روبي ورانيا يوسف تجبران أحمد زاهر على إنهاء "علاقات خاصة"

Google+ Print
روبي ورانيا يوسف تجبران أحمد زاهر على إنهاء "علاقات خاصة" روبي ورانيا يوسف تجبران أحمد زاهر على إنهاء "علاقات خاصة"

الخميس 26-02-2015 18:10

الرياض: وليد عنتر

أوضح الفنان أحمد زاهر أنه يستعد لبطولة مسلسل جديد سوف يتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وأنه سيكون مفاجأة لجمهوره في الموسم الدرامي بالشهر الفضيل.
وقال في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "أبدأ في بدايات شهر مارس تصوير دوري في بطولة مسلسل "أرض النعام" أمام الفناتين رانيا يوسف وروبي، ومن المقرر عرضه رمضان القادم، وأقدم خلاله شخصية مختلفة وجديدة بالنسبة للجمهور".
وذكر زاهر أن "أرض النعام" عمل درامي اجتماعي يناقش عدداً من قضايا المجتمع المصري في فترة ما بعد الثورة بطريقة مشوّقة، موضحاً أن المسلسل من بطولته أمام رانيا يوسف وروبي وانتصار ونسرين إمام وأحمد مالك وهو من تأليف ناصر عبدالر حمن وإخراج غادة سليم.
وأكد أنه متواجد حالياً في بيروت من أجل تصوير مشاهده المتبقية في مسلسل "علاقات خاصة" الذي يعرض حالياً على قناة OSN، مبيناً أن التصوير سيستغرق أياماً قليلة فقط ليعود للقاهرة ويبدأ تصوير مسلسله الرمضاني، وأعرب عن سعادته بردود الفعل الجماهيرية والنقدية الطيبة حول دوره في المسلسل والعمل بشكل عام.
يشار إلى أن "علاقات خاصة" عمل بخلطة عربية من تأليف نور شيشكلي وإخراج رشا شربتجي وبطولته بجانب ماجد المصري وطوني عيسى وباسم ياخور وجوي خوري وديما قندلفت ومنى واصف وميرفا القاضي وعمار شلق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي