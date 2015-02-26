روبي ورانيا يوسف تجبران أحمد زاهر على إنهاء "علاقات خاصة"

الرياض: وليد عنتر

أوضح الفنان أحمد زاهر أنه يستعد لبطولة مسلسل جديد سوف يتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وأنه سيكون مفاجأة لجمهوره في الموسم الدرامي بالشهر الفضيل.

وقال في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "أبدأ في بدايات شهر مارس تصوير دوري في بطولة مسلسل "أرض النعام" أمام الفناتين رانيا يوسف وروبي، ومن المقرر عرضه رمضان القادم، وأقدم خلاله شخصية مختلفة وجديدة بالنسبة للجمهور".

وذكر زاهر أن "أرض النعام" عمل درامي اجتماعي يناقش عدداً من قضايا المجتمع المصري في فترة ما بعد الثورة بطريقة مشوّقة، موضحاً أن المسلسل من بطولته أمام رانيا يوسف وروبي وانتصار ونسرين إمام وأحمد مالك وهو من تأليف ناصر عبدالر حمن وإخراج غادة سليم.

وأكد أنه متواجد حالياً في بيروت من أجل تصوير مشاهده المتبقية في مسلسل "علاقات خاصة" الذي يعرض حالياً على قناة OSN، مبيناً أن التصوير سيستغرق أياماً قليلة فقط ليعود للقاهرة ويبدأ تصوير مسلسله الرمضاني، وأعرب عن سعادته بردود الفعل الجماهيرية والنقدية الطيبة حول دوره في المسلسل والعمل بشكل عام.

يشار إلى أن "علاقات خاصة" عمل بخلطة عربية من تأليف نور شيشكلي وإخراج رشا شربتجي وبطولته بجانب ماجد المصري وطوني عيسى وباسم ياخور وجوي خوري وديما قندلفت ومنى واصف وميرفا القاضي وعمار شلق.