أصيل أبو بكر من ستوديو فايز السعيد: والدي بخير

استقبلت استوديوهات الفنان فايز السعيد منذ أيام، الفنان أصيل أبوبكر، الذي زارها لوضع اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة (لقيت الحب)، والتي يعود بها بعد غياب عن الساحة الفنية.

الأغنية لحنها سفير الألحان فايز السعيد، وكتب كلماتها الشاعر سلطان مجلي، ووزعها موسيقياً زيد نديم، فيما أشرف على هندستها الصوتية المهندسان بشار البكر وماجد صالح، وتولى المكساج المهندس جاسم محمد، وقد تم التسجيل تحت إشراف ا محمد الزرعوني في استوديوهات الفنان فايز السعيد بدبي.

جاء العمل بمثابة عودة انتظرها كثيراً جمهور الفنان أصيل أبو بكر، الذي يستعد لطرح ألبومه الجديد خلال أسابيع، وقد عبر أصيل عن تفاؤله بهذه الأغنية مؤكداً أنها علامة فارقة ضمن أعماله من حيث جودة الكلمة ورقي الموسيقى، كما أشار إلى ارتياحه للتعاون مع سفير الألحان فايز السعيد لكونه يجمع بين موهبتي الفن والغناء، ما يجعله على دراية كاملة بمتطلبات العمل الفني ويسهل التواصل بين أركانه.

من ناحية أخرى طمأن أصيل جماهير والده الفنان أبوبكر سالم، مشيراً إلى استقرار حالته الصحية، ونافياً الشائعات، التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجوده في المستشفى وتدهور وضعه الصحي، قائلاً: "إنها لا تعدو كونها شائعات مزعجة لنا كعائلة صغيرة، ولعائلتنا الكبيرة من محبي الفنان أبو بكر سالم".