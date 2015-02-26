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Will Smith يعود الى الصالات العربية

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Will Smith يعود الى الصالات العربية Will Smith يعود الى الصالات العربية

الخميس 26-02-2015 21:34

سرّ يدمّر حياة زوجين وشابة تتفوّق على أستاذها في مهنة الاحتيال، هذه هي مواضيع الفيلمين البارزين الذي بدأ عرضهما في الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Serena
بعد انتظار وبضعة أشهر من التأجيل، أطلق سراح الفيلم الذي يجمع الممثلين Bradley Cooper و Jennifer Lawrence للمرة الثالثة على الشاشة الكبيرة بعد Silver Linings Playbook و American Hustle والمقتبس عن رواية تحمل العنوان نفسه للكاتب Ron Rash والتي نشرت في العام 2008. تدور قصة الفيلم في عشرينيات القرن الماضي حول الزوجين George Pemberton و Serena اللذين يعيشان في جبال منطقة North Carolina حيث قررا العمل وجمع ثروة في تجارة الأخشاب. ولكن ما هو السرّ الذي يخفيه Goerge عن Serena وما هي ردّة فعلها عندما تعلم به؟ فهل ستصبّ غضبها على الجميع وتحوّل حياتها وحياتهم إلى جحيم؟ Serena فيلم درامي بطيء نسبياً يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق.

Focus
بعد فشل فيلمه After Earth عام 2013، أخذ الممثل Will Smith وقته لاختيار سيناريو جيّد يعيده الى الأضواء واكتفى بأدوار ثانوية في فيلمي Anchorman 2: The Legend Continues و Winter's Tale. ولكن يبقى السؤال: هل كان اختيار الممثل في مكانه؟ الجواب هو نعم. فقد نجح Will Smith الى حد ما في تقديم دور جيّد في هذا الفيلم الكوميدي الممزوج ببعض مشاهد الاكشن. Nicky Spurgeon محتال يعمل لصالح منظمة مشبوهة تبحث عن مجرمين يدّعون الثراء ويوقعون في فخّهم رجال أعمال أثرياء. في إحدى المهمات، يلتقي Nicky بالشابة الجميلة Jess التي تطوق لتعلّم هذه المهنة. ولكن ما لم يدركه Nicky هو أن التلميذة ستصبح ذات يوم مجتهدة أكثر من أستاذها. Focus فيلم مضحك يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ومصر ولبنان.

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سيدتي