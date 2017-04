كيم كردشيان تفاجئ زوجها في حفل Brit Awards.. وهنا قائمة الفائزين

إجتمع ألمع نجوم بريطانيا مساء الأربعاء في قاعة The O2 Arena بالعاصمة البريطانية لندن، من أجل المشاركة في فعاليات الدورة الـ 35 لحفل تزويع جوائز Brit Awards.

قدم السهرة كل من Anthony McPartlin و Declan Donnelly للمرة الثانية، بعد تقديمها حفل عام 2001، بينما حل مغني الراب Kanye West ضيفاً مميزاً وأشعل الحضور بأشهر أغنياته.

وكان للنجمة Kim Kardashian حضوراً لافتاً ومفاجئاً، حيث أنها دخلت فجأة وقدمت جائزة Sam Smith من دون إعلان مشاركتها سابقاً.

وقد وزعت الجوائز على النجوم على الشكل التالي:

جائزة Brit Award for British Video لأفضل فيديو كليب: You & I لفرقة One Direction

جائزة Brit Award for British Breakthrough Act: النجم Sam Smith

جائزة Brit Award for British Single لأفضل أغنية منفردة: Upton Funk للنجم Bruno Mars

جائزة Brit Critics' Choice Award حسب إختيار النقاد: الكاتب والعازف James Bay

جائزة Brit Award for British Group: فريق Royal Blood

جائزة Brit Award for MasterCard British Album of the Year عن أفضل ألبوم: X للنجم Ed Sheeran

جائزة British Male Solo Artist لافضل فنان: Ed Sheeran

جائزة Brit Award for British Female Solo Artist لأفضل فنانتين: Paloma Faith و Taylor Swift

جائزة Brit Award for International Group لأفضل فريق عالمي: فريق Foo Fighters

جائزة Brit Award for International Male Solo Artist لأفضل فنان عالمي: Pharrell Williams

جائزة أفضل منتج: Paul Epworth

جائزة النجاح العالمي: Sam Smith