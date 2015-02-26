بالفيديو- محمد صلاح عقدة الإنجليز في أوروبا

أصبح محمد صلاح جناح فيورنتينا هو عقدة الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية، فكلما يواجه اللاعب المصري أي فريق إنجليزي يسجل في مرماه أهدافا.

صلاح نجح يوم الخميس في دك شباك توتنام بهدف في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، ليقصي السبيرز مجددا من نفس البطولة التي ساهم في أقصاهم منها قبل عامين.

صلاح سجل خمسة أهداف في شباك الأندية الإنجليزية، مرتين في توتنام في الدوري الأوروبي، وثلاث مرات في تشيلسي، منهم اثنان في دوري الأبطال، وذلك خلال ثماني مواجهات خاضها أمامهم.

أهداف اللاعب المصري جاءت بواقع اثنان في إنجلترا، وثلاثة منها خارجها، بواقع مرتين بملعب بازل، ومرة في ملعب فيورنتينا.

وبشكل عام يعد هذا الهدف هو الثالث للاعب تشيلسي السابق، في خامس مبارياته مع الفيولا.

FilGoal.com يستعرض أهداف صلاح في شباك أندية إنجلترا.

بازل 2-2 توتنام (11 إبريل 2013- الدوري الأوروبي)

تشيلسي 3-1 بازل (2 مايو 2013- الدوري الأوروبي)

تشيلسي 1-2 بازل (18 سبتمبر 2013- دوري أبطال أوروبا)

بازل 1-0 تشيلسي (26 نوفمبر 2013 - دوري أبطال أوروبا)

فيورنتينا 2-0 توتنام (26- فبراير 2015 – الدوري الأوروبي)