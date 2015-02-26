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بالأرقام - صلاح أمام توتنام .. ناجح بنسبة 97 %

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بالتأكيد هي المباراة الأقوى لمحمد صلاح جناح فيورنتينا مع فريقه الجديد بعد انتقاله معارا من تشيلسي، ليس لمجرد تسجيله هدفا في توتنام فقط، ولكن إحصائياته تؤكد ذلك.

وسجل صلاح هدفا في ثنائية فيورنتينا قاد بها فريقه لدور الـ16 للدوري الأوروبي.

ويعرض FilGoal.com أرقام صلاح أمام توتنام من عدة مواقع إحصائية عالمية..

1) ناجح بنسبة 97%

29 تمريرة من صلاح طوال المباراة، منها واحدة فقط هي التي أخطأت، وواحدة خلقت فرصة لفيورنتينا.

saalah pass

2) التصويبات

صلاح صوب على مرمى المنافسين منذ انضمامه لفيورنتينا 5 تسديدات صحيحة، سجل منهم ثلاثة أهداف وأثنين نجح الحارس في التعامل معها.

وأمام توتنام، سدد ثلاث كرات، الأولى خارج المرمى، الثانية انفراد ضائع صده هوجو لوريس، والثالثة هدف.

salah shoots

3) المراوغات

10 محاولات للمرور من المنافس، نجح صلاح في نصفهم بنسبة 5 %، ويلاحظ من أماكن المراوغات الناجحة أنها دائما قبل الثلث الهجومي.

take ons

4) المواقف الدفاعية 100%

صلاح ظهر في مواقف دفاعية قليلة، ولكن كلها كانت صحيحة، قطع كرتين أرضيتين .. ومثلهما هوائية.

5) منتشر

صلاح لعب في مركز الجناح المُفضل لديه، أكثر من لمس الكرة (59 مرة) في فريق فيورنتينا ككل.

وهذا يدل على ثقة زملائه فيه بصفته محور بناء الهجمات.

ولعب على الجناح الأيمن تارة، والأيسر أخرى من أجل إيقاف ظهيري توتنام لمنعهم من معاونة الهجوم.

heat maps

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