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مونتيلا: صلاح مدمر

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مونتيلا: صلاح مدمر مونتيلا: صلاح مدمر

أشاد فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا بلاعب الفيولا محمد صلاح في المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقاء الفريق الإيطالي أمام توتنام في الدوري الأوروبي قائلا:"صلاح مدمر".

صلاح سجل الهدف الثاني لفريقه في شباك توتنام، في المباراة التي انتهت بفوز فيورنتينا بهدفين نظيفين في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وبسؤاله عن رأيه في أداء صلاح خلال المباراة أجاب"إنه مدمر"، مضيفا"يستطيع الركض لمسافة 40 أو 50 مترا ويظل مدمرا للمنافسين".

وأكمل في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "كوريير ديللو سبورت" الإيطالية "أنا سعيد حقا بتدريب تلك المجموعة الرائعة من اللاعبين".

وبسؤاله عن إذا ما كان فيورنتينا حقق استفادة كبيرة بتخليه عن خوان كوادرادو لتشيلسي مقابل ضم صلاح على سبيل الإعارة، علق مونتيلا ضاحكا"الأهم هو إننا حصلنا على مال أكثر".

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