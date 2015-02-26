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تعرف على فوائد عنصر النحاس

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تعرف على فوائد عنصر النحاس تعرف على فوائد عنصر النحاس
يعد عنصر النحاس من أهم العناصر التى يجب توافرها فى طعامنا، وذلك لأهميته على صحته الإنسان، ودوره فى الوقاية من أمراض عديدة، كما أن له فوائد عديدة لمرضى القلب.

أهمية عنصر النحاس:


>وفى هذا السياق تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن عنصر النحاس من العناصر المهمة لصحة الإنسان، فهو يقوم بتنظيم أنزيمات الجسم ويحد من الإصابة بالأنيميا ويقى من الإصابة بالالتهابات، كما يلعب دورًا قويًا فى نمو العظام ويحد من الإصابة بهشاشتها، ويعمل على تنشيط خلايا البشرة ويعطيها المزيد من النضارة والحيوية، ويقوى الشعر ويحد من تساقطه، ويعطى الجسم المزيد من النشاط والحيوية ويعتبر من أهم العناصر التى ينصح بتناولها لمرضى القلب.

أعراض نقصان عنصر النحاس:


> وتتابع د. آمال، أن هناك بعض الأعراض التى تشير إلى نقصان عنصر النحاس فى الجسم ومنها، الإصابة بالأنيميا وتساقط الشعر بكثرة وعدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع نسبة ضغط الدم والكولسترول والشعور بالخمول والكسل.

الأطعمة الغنية بعنصر النحاس:


>وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة المتواجد فيها عنصر النحاس بوفرة وهى :
>1- اللحوم الحمراء.
>2- الأسماك.
>3- السمسم.
>4- المكسرات خاصة الكاجو.
>5- السبانخ.
>6- الباذنجان.
>7- الكاكاو.
>8- العدس.

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