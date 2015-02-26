8 عطور تؤجّج العلاقة الحميمة

هل تعرفين أن حاسة الشم هي المفتاح السحري بينك وبين زوجك لعلاقة ناجحة؟ وهل تعرفين أيضاً أن للعطر اسلوب خاص في جذب زوجك إليك ؟ للمزيد من الفاصيل تابعي هذا الموضوع حيث يجب عليك اختيار العطر بشكل ذكي ومتقن.

النظافة الشخصية في المرتبة الأولى:

نظافة الجسم: الإهتمام بالنظافة الشخصية من الأمور المؤثرة بشكل كبير، لهذا عليك بتنظيف بشرتك بشكل دوري بالماء والصابون المعطر قبل إستعمال أي معطر أو زيت حيث هناك زيوت عطرية للجسم بروائح مختلفة كالفواكه والزهور وغيرها، ولهذه الزيوت أثرها على تحفيز الرغبة.

رائحة الفم المنعشة : تقول الدراسات إن نظافة الأسنان ورائحة الفم النظيفة تزيدان من الرغبة الجنسية عند الزوجين ، لما لها من تأثير صحي وإيجابي.

نظافة المناطق التناسلية: لها تأثير خاص على الرغبة الجنسية وذلك لأن الرائحة الكريهة لهذه المناطق تؤدي إلى فتور الرغبة الحميمة، وربما تؤثر سلباً على الأداء أيضاً.

ملاحظة: العطور الخفيفة هي أكثر تأثيراً على إثارة الرغبة الحميمة، من العطور القويّة .

- حاولي أن تخصصي نوعاً محدداً من العطور فقط للعلاقة الحميمة؛ حتى تكون خير إشارة للرغبة الحميمة مع الزوج.

من العطور التي تعجبك :

Lady Gaga Eau De Gaga بتركيبة الحامض والأخشاب.

Chanel Chance Eau Tender بتركيبة الفاكهة الخفيفة.

Guerlain La Petite Robe Noire Eau Fraiche بتركيبة الياسمين والبتشول واللوز.

Escada Turquoise Summer بخلاصة الأناناس والفريز.

L'eau D'issey City Blossom Issey Miyake بخلاصة الأزهار والأخشاب .

Le Parfum Resort Collection Elie Saab بخلاصة التين والعنبر والياسمين .

Givenchy Absolu D Oranger بخلاصة الفانيليا والبخور .

Tom Ford Jasmine Rouge بخلاصة الياسمين والزنجبيل والقرفة.

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