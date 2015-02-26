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وزير الرياضة: السيسى يرعى بطولة أفريقيا لكرة اليد يناير القادم

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وزير الرياضة: السيسى يرعى بطولة أفريقيا لكرة اليد يناير القادم وزير الرياضة: السيسى يرعى بطولة أفريقيا لكرة اليد يناير القادم
أعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، عن رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد التى ستستضيفها خلال شهر يناير المقبل، مطالبا لاعبى والجهاز الفنى بالإعداد الجيد للبطولة طوال العشرة أشهر القادمة، لتحقيق الفوز بالبطولة المؤهلة للكل من أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وكأس العالم بفرنسا 2017.

وجاء ذلك خلال حضور خالد عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، لحفل تكريم منتخب مصر لكرة اليد الذى نفذته الشركة الراعية لمنتخب كرة اليد بأحد الفنادق الكبرى؛ تقديرا للأداء المتميز الذى ظهر به اللاعبون فى بطولة كأس العالم لكرة اليد التى أقيمت فى يناير الماضى بالدوحة.

وحضر الحفل كل من خالد حمودة رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، واللواء أركان حرب محمد حجازى أمين عام وزارة الدفاع، والمهندس عصام متولى رئيس مجلس إدارة نادى هيئة قناة السويس، والدكتور شريف أبو النجا مدير عام مستشفى 57357، ومجموعة من لاعبى منتخب مصر لكرة اليد.

ودعا وزير الرياضة جميع الكيانات الاقتصادية الكبرى ومؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون والمساهمة مع الوزارة، فى توفير الدعم اللازم للمنتخبات القومية ومنها منتخب كرة اليد.

كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره للخطط الموضوعة من قبل الاتحاد المصرى لكرة اليد، والتى تهدف إلى تأهيل المنتخب المصرى لمختلف البطولات الدولية والإقليمية.
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مصر 365

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