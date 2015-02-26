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الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كرتون بأكتوبر

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الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كرتون بأكتوبر الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كرتون بأكتوبر
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ12 سيارة إطفاء، فى محاولة لإخماد ألسنة اللهب، والأدخنة الكثيفة، نتيجة لاشتعال النيران فى مصنع كرتون على مساحة 4 آلاف متر بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة أكتوبر، دون معرفة أسباب الحريق.

وتلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق هائل فى المصنع، وانتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء، والنقيب ياسر سرور مشرف عمليات أكتوبر، وبصحبتهم 5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقى المصانع المجاورة.


>حريق هائل فى مصنع كارتون بأكتوبر
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