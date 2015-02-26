سواريز عن عضه لديميكيلس: الصحافة الإنجليزية تكرهني

أكد لويس سواريز مهاجم برشلونة أنه لم يقم بعض يد مارتن ديميكيلس لاعب مانشستر سيتي خلال مباراة الفريقين الثلاثاء الماضي.

سواريز سجل هدفين في مرمى سيتي قاد بهما برشلونة للفوز على منافسه الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت اللقطات المصورة التي انتشرت عقب المباراة محاولة سواريز عض يد ديميكيلس، لتهاجمه الصحافة الإنجليزية بشدة بسبب تلك الواقعة، وهو ما نفاه المهاجم الأورجواياني.

وتحدث لاعب ليفربول السابق لإذاعة "سبورت 890" الأورجوايانية قائلا:"لم أعضه، ديميكيلس هو من قام بمد يده ناحية عنقي".

وتابع مهاجما الصحافة الإنجليزية"لا أفهم سبب كرههم لي بهذا الشكل، هم يحاولون وضعي في المشاكل بأي طريقة".

واستدرك"ولكن يبدو وأنهم يشعرون بالأذى بسبب ما فعلته أمام منتخب بلادهم في كأس العالم، لكنهم يجب أن يظهروا بعض الاحترام لي بعد لعبي في إنجلترا لعدة سنوات".

وكان سواريز قد سجل هدفين في مرمى إنجلترا في كأس العالم الأخيرة، لتهزم أورجواي نظيرتها إنجلترا بهدفين لهدف.

وعن قيام جمهور مانشستر سيتي خلال المباراة بإطلاق صافرات الاستجهان ضده، أكد لاعب برشلونة أن ذلك هو ما يدفعه دائما للأمام ويجعله يقدم أداء قويا.