بيرلو يغيب عن قمة إيطاليا للإصابة

تأكد بشكل رسمي غياب أندريا بيرلو نجم يوفنتوس عن مباراتي فريقه أمام روما وفيورنتينا، وكذلك ضد بروسيا دورتموند في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

إصابة بيرلو تبعده عن الملاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء بروسيا دورتموند الثلاثاء الماضي.

بيرلو خرج مستبدلا في الشوط الأول في المباراة التي فاز بها فريقه على حساب بروسيا دورتموند بهدفين لهدف في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب الإيطالي بوجود شد في عضلة الساق اليمنى سوف يبعده عن الملاعب لعشرين يوما، حسبما أعلن يوفنتوس عبر موقعه الالكتروني.

وبذلك يغيب بيرلو عن لقاء قمة الدوري الإيطالي أمام روما، بالإضافة إلى مواجهة فيورنتينا في نصف نهائي كأس إيطاليا، ومن المتوقع أن يعود في لقاء العودة أمام دورتموند في الثامن عشر من الشهر المقبل.