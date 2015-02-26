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انتهت - فيورنتينا 2-0 توتنام .. صلاااااح يسجل والفيولا يتأهل

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انتهت - فيورنتينا 2-0 توتنام .. صلاااااح يسجل والفيولا يتأهل انتهت - فيورنتينا 2-0 توتنام .. صلاااااح يسجل والفيولا يتأهل

متابعة حية ومباشرة لمباراة إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي من فلورنسا بين فيورنتينا أمام توتنام.

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يبدأ محمد صلاح المباراة أساسيا وانتهى لقاء الذهاب في لندن بالتعادل بهدف لمثله.

أحداث المباراة:

- صلاح يلعب في مركز الجناح الأيسر وليس تحت المهاجم مثل المباريات السابقة، يعتمد فيورنتينا على انطلاقاته.

- تصويبة من إيريكسن في يد حارس فيورنتينا.

- انفرد صلاح في أحدى الكرات ولكن تسلل.

- انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وهذه النتيجة تصعد بفيورنتينا.

- أخطر فرص فيورنتينا، اخترق صلاح وأبعدها الدفاع تصل لزميله الذي سدد ولكن في يد حارس توتنام.

- جووووول في الدقيقة 54 يسجل جوميز الهدف الأول من جملة مرتدة ينفرد ويسدد في المرمى.

- انفراد ضائع من محمد صلاح.

- جوووووووووووووول صلاح يسجل هدفا بعد ثنائية مع جوميز، وخطأ من فيرتونخن سجل ثالث أهدافه بقميص الفيولا.

-نهاية المباراة.. فيورنتينا 2-0 توتنام.. الفيولا يتأهل

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