نايكي تهدد رونالدو بخسارة 9 مليون يورو

طالبت شركة "نايكي" للملابس الرياضية كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد بإلغاء تعاقده الذي أبرمه مع أحد الشركات البرتغالية لإنتاج أحذية رياضية تحمل اسم "CR7".

نايكي تعد هي الراعي الرئيسي لرونالدو، ويحصل منها على 9 مليون يورو سنويا مقابل ارتداء الأحذية التي يشارك بها المباريات مع ريال مدريد والبرتغال.

ولكن رونالدو قام في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع شركة برتغالية من أجل إنتاج أحذية رياضية تحمل اسمه، وهو ما رأته نايكي يعد تضارب مصالح، وطالبته بإلغاء الصفقة حسبما أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وحال رفض رونالدو إلغاء التعاقد مع الشركة البرتغالية، فإنه من المتوقع أن يخسر التسعة ملايين يورو التي يحصل عليها من نايكي.

يذكر أن رونالدو يمتلك خط إنتاج ملابس داخلية خاص به، ولكن تم ذلك الأمر بموافقة الشركة الراعية له.