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بالفيديو - ذكاء حارس فيورنتينا يتفوق على سذاجة سولدادو

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بالفيديو - ذكاء حارس فيورنتينا يتفوق على سذاجة سولدادو بالفيديو - ذكاء حارس فيورنتينا يتفوق على سذاجة سولدادو

أنقذ حارس مرمى فيورنتينا نيتو مورارا مرماه من فرصة هدف محقق أمام توتنام في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الخميس.

فيورنتينا يستضيف توتنام في إطار إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، بعدما تعادلا ذهابا الأسبوع الماضي في لندن إيجابيا بهدف لمثله.

وفي الدقيقة 30، نجح توتنام في ضرب مصيدة التسلل، لينطلق سولدادو مهاجم الفريق منفردا من منتصف الملعب وإلى جواره زميله في السبيرز.

ومرر سولدادو الكرة بشكل قصير لزميله، لينجح نيتو في الانقضاض على الكرة والتصدي لها، لينقذ مرماه من أخطر فرصة حتى الآن في المباراة.

شاهد الفرصة

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فيديو اليوم السابع

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