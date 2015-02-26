بالفيديو- هالك يرد على تصويبته الكوميدية بهدف رائع

لم ينجح هالك لاعب زينيت سان بطرسبرج في تسديد الكرة بشكل جيد بقدمه اليسرى الاعتيادية التي يلعب بها، بل سجل هدفا رائعا بنظيرتها الضعيفة اليمنى.

زينيت تغلب مساء اليوم الخميس على ضيفه أيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف نظيفة في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي، ليكمل الفريق الروسي مشواره في البطولة.

وشهدت الدقيقة 33 استلام هالك الكرة في الناحية اليسرى ليقرر تسديدها، لكنها بدلا من أن تذهب ناحية المرمى، ذهبت إلى الناحية اليمنى من الملعب.

لكن في الشوط الثاني وبالتحديد الدقيقة 48، نجح اللاعب البرازيلي في الرد على نفسه، بعدما سجل هدفا رائعا بتصويبة قوية بقدمه اليمنى من أمام منطقة الجزاء.

شاهد التصويبة والهدف