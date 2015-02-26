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بالفيديو- صلاح يفجر دفاع توتنام في أول أهدافه الأوروبية مع فيورنتينا

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بالفيديو- صلاح يفجر دفاع توتنام في أول أهدافه الأوروبية مع فيورنتينا بالفيديو- صلاح يفجر دفاع توتنام في أول أهدافه الأوروبية مع فيورنتينا

سجل محمد صلاح الجناح المصري أول أهدافه الأوروبية مع فيورنتينا، بعدما أحرز هدفا في شباك توتنام في المباراة التي تقام اليوم الخميس.

فيورنتينا يستضيف توتنام في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بعدما تعادلا إيجابيا الأسبوع الماضي في لندن بهدف لكل فريق.

افتتح ماريو جوميز أهداف المباراة، ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

صلاح استغل خطأ يان فيرتونخين مدافع توتنام، ليقطع الكرة منه داخل منطقة جزاء الفريق الإنجليزي، ويسدد بيسراه في الشباك.

وذهب لاعب تشيلسي السابق للاحتفال مع جمهور الفيولا بعدما قام بخلع قميصه، ليحصل على إنذار من حكم المباراة.

شاهد الهدف الرائع

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فيديو اليوم السابع

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