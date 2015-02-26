بالفيديو - صلاح ' بالتخصص ' يقود فيورنتينا لعبور توتنام بالدوري الأوروبي

مثلما فعلها في الدوري الأوروبي 2012-2013 بقميص بازل، قاد محمد صلاح جناح فيورنتينا فريقه للإطاحة بتوتنام من دور الـ32 لموسم 2014-2015.

صلاح كان قد سجل هدفا شباك توتنام بالموسم 2012-2013 في المواجهتين التي انتهت كلاهما بالتعادل الإيجابي 2-2، وصعد بازل بركلات الترجيح.

ويوم الخميس على ملعب مدينة فلورنسا، يسجل صلاح أول أهدافه الأوروبية بالقميص البنفسجي، كان هو الثاني لفيورنتينا أمام توتنام.

افتتح ماريو جوميز التسجيل في الدقيقة 54، وضاعف صلاح النتيجة في الدقيقة 71.

ولعب صلاح المباراة كاملة أساسيا، وقدم أداء ممتازا طوال المباراة، وحرمه هوجو لوريس حارس توتنام من فرصة انفراد تام.

وصعد فيورنتينا لدور الـ16 بنتيجة 3-1 بمجموع اللقائين بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1.

انفجار صلاح

صلاح لعب في مركز الجناح الأيسر مع بداية المباراة، وهو المركز المُفضل لديه.

ومع فتح توتنام خطوطه هجوميا لمحاولة تسجيل هدفا، اعتمد الفيولا على سرعات محمد صلاح.

سولدادو مهاجم توتنام أهدر فرصة هدف تام بعد انفراد بحارس فيورنتينا، ولكن تمريرة خاطئة حرمت السبيرز من الأول. (شاهدها)

ولكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استغل جوميز اندفاع هجوم توتنام، وانطلق فيورنتينا في مرتدة سريعة انفرد على أثرها المهاجم الألماني وسجل الأول. (شاهد الهدف الأول)

وكاد صلاح أن يسجل الثاني بعد انفراد عقب تمريرة بينية من خواكين .. ولكن لوريس يصدها بقدميه. (شاهد الفرصة)

هذا لم يوقف الجناح المصري، والدليل الهدف الذي أحرزه بعد ثنائية مع جوميز بالكعب.

فيرتونخين مدافع توتنام حاول التحجيز على كرته، ولكن صلاح ينجح في خداعه ويقتنص تصويبة بيساره قوية في الشباك.

شاهد هدف صلاح

بعد الهدف انفجر صلاح في احتفاله، خلع قميصه، وكاد أن ينزع سرواله أيضا في احتفاله مع الجمهور، مما استوجب حصوله على بطاقة صفراء.