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صفوان ثابت يطالب شركات التأمين عدم المماطلة فى دفع التعويضات

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صفوان ثابت يطالب شركات التأمين عدم المماطلة فى دفع التعويضات صفوان ثابت يطالب شركات التأمين عدم المماطلة فى دفع التعويضات
طالب صفوان ثابت رئيس مجموعة جهينة للصناعات الغذائية، شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية بعدم المماطلة والتهرب من دفع التعويضات لعملائها فى حالة تعرضهم لأية أخطار، مؤكدًا أن شركته تهتم بمراعاة تطبيق معايير الأمن والسلامة بمنشآتها الصناعية، وخصصت إدارة للأمن والسلامة، كما قامت بتدريب العاملين بها على تطبيق تلك المعايير.

وأضاف صفوان ثابت خلال كلمته بالملتقى الإقليمى لإدارة المخاطر، التى تنظمه الجمعية المصرية لإدارة الأخطار، أن أحد مصانعه لصناعة الزبادى عندما تعرض لحريق ضخم فى عام 2010، ماطلت شركة التأمين فى دفع التعويض، على الرغم من أنه عميل لشركة التأمين منذ 25 عامًا، بل قامت أيضا بتقديم بلاغ للنائب العام تتهمه بحرق مصنعه، مشيرًا إلى أنه اضطر للتنازل عن التعويض عن التأمين، ولكنه حقق فى هذا العام أعلى نسبة مبيعات.

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