مصرع رئيس مباحث إدفو ومجندين آخريين فى حادث تصادم بأسوان

لقى رئيس مباحث مركز شرطة إدفو مصرعه فى حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي أسوان – القاهرة.

وكان اللواء محمد مصطفى، مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي أسوان – القاهرة أمام مدخل مدينة ادفو بين سيارة شرطة وسيارة نقل وأسفر الحادث عن مصرع الرائد شريف عتمان رئيس مباحث ادفو ومصرع مجندين اخرين كانا يستقلان سيارة الشرطة معه.

الجدير بالذكر أنه صباح اليوم الخميس لقى ضابط بقوات الامن بأسوان مصرعه إثر إصابته بطلقة عن طريق الخطا من سلاح ضابط زميله بمدينة أسوان.