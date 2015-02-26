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صحيفة تركية : «أردوغان» يزور الرياض للتوسط بين المملكة والإخوان

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صحيفة تركية : «أردوغان» يزور الرياض للتوسط بين المملكة والإخوان صحيفة تركية : «أردوغان» يزور الرياض للتوسط بين المملكة والإخوان

قالت صحيفة “ديلي صباح” التركية: إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يسعى لإصلاح العلاقات بين المملكة العربية ، وجماعة الإخوان خلال زيارته للرياض المقررة يوم السبت المقبل.

وأوضحت أنه سيسعى إلى محاولة تغيير الموقف السعودي السلبي تجاه الجماعة.

ونقلت الصحيفة عن نبهات تانريفردي، الخبير بمركز الدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط في أنقرة، توقعه بعدم تغير سياسات السعودية نحو جماعة الإخوان، مؤكدا أن الرياض وأبوظبى، سيواصلا سياستهما لمحاصرة الجماعة وخصوصا مع استمرار تأييدهما للحكومة المصرية.

وأكد عدم وجود أي علامات لنية أحد الدولتين في تغيير سياستها نحو الإخوان خلال المرحلة المقبلة، بالرغم من اعتراف تركيا باختلاف وجهات النظر فيما بينها وبين المملكة بشأن الأوضاع في وسوريا وفلسطين، وهو ما تخشي أنقرة من تحول سحابة إلى غمامة على العلاقات.

ورأت الصحيفة أن زيارة أردوغان للرياض تعتبر مؤشرا على تعافي العلاقات بين أنقرة والرياض، والتي بدأت بحضور أردوغان لجنازة الملك عبد الله بن عبد العزيز في يناير الماضي، قاطعا جولته الأفريقية وهو ما يثبت حرص تركيا على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة.

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