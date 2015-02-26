وزير التموين: البطالة مشكلة مخيفة فى مصر وإصلاحها بالإنتاج

قال خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ٧٠٪ من المجتمع المصرى من تجار وعمال وأصحاب الأعمال يشاركون فى الثورة الإجرائية التى تمر بها مصر خلال المرحلة الحالية، لافتا الى أن المناخ القضائي أشمل من التحدث عن المناخ القانونى فقط، لتحقيق غايات المجتمع المصرى.

وأشار حنفى خلال مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار المنعقد بالإسكندرية مساء اليوم، وبحضور وزيرا العدل والتخطيط، والشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف الإسلامية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هناك الكثير من المشكلات، ومن أهمها مشكلة البطالة، ولا سبيل للخروج منها إلا بالإنتاج، ولابد من عمل بنية أساسية له، حتى لا يكون مجرد الإعلان عن البطالة فقط دون وجود حلول حتى الآن، والتى تفاقمت كثيرا.

كما أوضح أن معظم المستثمرين همهم الاساسى هو التقاضى، ولدينا إجراءات قد تكون معرقلة تماماً، وحواجز تمثل عوائق كبيرة بين القاضى نفسه، وما يمكن أن يقوم به من إجراء، وشدد على ضرورة تدعيم بنية القضاة بنظم تشريعية قوية لتحقيق الاستثمار الذى يخلق فرص العمل.