نقيب المحامين: الشرطة مازالت مستمرة في ممارسات وحماقات أدت لثورة يناير

قال سامح عاشور، نقيب المحامين: نحن أمام أمر مؤسف في وقت نتوحد لمواجهة الإرهاب حيث نجد حادث وفاة المحامي كريم بقسم المطرية.

وأضاف عاشور خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أن واقعة قتل المحامي انعكاس سيئ عن صورة مصر وممارسات الأمن السيئة أمام العالم.. مؤكدا أن النقابة تواصلت مع النيابة العامة في هذا الشأن ومتابعة التحقيقات.

وتابع: “ثقافة الشرطة مازالت مستمرة في الممارسات الضيقة والحماقات التي أدت للثورة الأولى.. مشيرا إلى ثورة 25 يناير 2011.

وقال إن ما فعلته الشرطة مع المحامي كريم حمدي يضرب مكافحة الشرطة ضد الإرهاب وتضحياتها.