في الذكرى الـ 25 رحيله.. 11معلومة قد لا تعرفها عن ساحر الجنوب أحمد منيب

كتب_مصطفى حمزة

حدوتة من نوع خاص.. تفاصيلها تبدو بسيطة مثله، ولكنها تظل محتفظة بسحرها وشجنها، فقد كان فى حياته مثل الكوكب الذى يدور فى فلكه غالبية نجوم الأغنية، ومع حلول الذكرى الـ 25لرحيله لا نملك إلا محاولة الكشف عن بعض ما لانعرفه عن عالم الحاج أحمد منيب

*منيب

وفقا لشهادة ميلاده اسمه الحقيقى أحمد محمد صالح،أما اسم منيب فارتبط به من حبه لمطربًا كان يغنى بقريته يحمل هذا الاسم، ومن شدة إعجابه به وملاحقته له بأي مكان، أطلق عليه أحمد منيب.

*أول لحن

الأغنية النوبية “صندليجا_الصندل “،وتأثروا فيها بفكرة أغنية “البوسطجية أشتكوا”

*أول اغنية مع منير

كان لحن أغنية “ياصبية”،وتلتها أغانى “المدينة”و”الكون كلة بيدور”،ووزعهم موسيقيا فكرى سليم.

*أول قصيدة لحنها

“شجر الليمون” وكان تلحينها بمثابة تحديا مع الشاعر عبد الرحيم منصور،حيث إعتادا ببداية تعاونهما ان يكتب الشاعر على لحن جاهز.

*أول محاولة للدراسة الاكاديمية

عندما طالبه البعض بدراسة المقامات الشرقية للتنوع،وبعد أسبوعين كان رد منيب”مش لاقى نفسى بالمقامات دى..” وتوقف.

* من وحى الجنوب

منيب لم يكن من هواة الإستماع للراديو،وورث عن مثله الأعلى “منيب” حب صوت الشارع،ومع ذلك قام مع صديقه الشاعر محى الدين شريف بإرسال رسالة للزعيم جمال عبد الناصر بفتح المجال امام تقديم الفن النوبى بالإذاعة ،وهو مالاقى تجاوبا من ناصر فأصدر اوامر بتقديم برنامج “من وحى الجنوب”.

*منولوجات منيب

لا يعرف الكثيرون ان احمد منيب لحن العديد من المنولوجات التى قدمت باللغه النوبية،وكانت من تأليف محى الدين شريف،وقدمها الثنائى الكوميدى النوبى”عيسى وجنيدى”،وكذلك الفنان محمد الادندانى.

**أسرع لحن

أغنية “أتكلمى” لحنها فى يوم واحد،وتم تسجيلها باليوم التالى.

**أصعب لحن

أغنية “مين يعيش فى غير زمانه” بدأ تلحينه قبل 40يوما من وفاته،وانتهى منها بعد20يوم،وغناها حسن الاسمر.

**حدوتة مصرية

ما لايعرفة الكثيرون ان اول من وزعها موسيقيا هو يحيى خليل،ومن بعده الموسيقار جمال سلامة،إلى أن قرر المخرج يوسف شاهين الإكتفاء بالبيانو والدف مع صوت محمد منير،وهو التصور الأول الذى أقترحه ملحنها احمد منيب.

**العشرية

كتبها الشاعر محمد زادة بمنزل الحاج احمد منيب ، وذلك بعد تأثره بالجو الاسرى لعائلة الموسيقار الراحل.

**منيب باند

وهى الفرقة التى أسسها نجله خالد منيب لتكريم أسم والده،والمحافظة على إبداعاته،وإعداد أجيال فنية جديدة،من المقرر ان تكون إحدى مفاجات الموسم الجديد من برنامج “إكس فاكتور”،وحسبما كشفت لنا مصادر به،نجحت الفرقة فى كسب إعجاب ودعم اعضائء لجنة التحكيم المكونة من راعب علامة،إليسا،ودنيا سمير غانم.