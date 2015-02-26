وزير الزراعة: إلغاء 90% من فوائد أصل الدين لـ80 ألف متعثر من صغار الفلاحين

قال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الجمعية العمومية لبنك التنمية والائتمان الرزاعى، صدقت اليوم الخميس على التنازل عن 90% من الفوائد المستحقة لدى البنك من المتعثرين صغار المزارعين والتى تبدأ مديونياتهم من ألف جنيه حتى عشرة آلاف جنيه بشرط أن يتوجهوا إلى مقار الفروع للسداد أصل الدين، موضحا أن هذه الشريحة تمثل أكثر من 80 ألف متعثر على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الزراعة خلال ترأسه اليوم الخميس أعمال الجمعية العمومية لبنك الائتمان الزراعى، على وضع سياسات جديدة لتطوير أعمال البنك حتى يصبح الراعى الرئيسى والداعم للتنمية الزراعية مع التركيز على التوسع فى القروض الصغيرة للفئات الأكثر احتياجا وهم المرأة المعيلة والشباب وصغار الفلاحين. وأكد وزير الزراعة أن الجمعية العمومية لـ”الائتمان”، أوصت بتعزيز دور البنك فى تمويل المشروع القومى لاستصلاح واستزراع المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع الرى الحقلى فى الوادى والدلتا، وكذا مشروعات التصنيع الزراعى وربط المزارعين بالأسواق.

وأضاف وزير الزراعة، أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، سيظل بنكا زراعيا متخصصا يلتزم بكل تعليمات ونظم البنك المركزى فيما يتعلق بإدارة الأموال والمحافظة على سرية حسابات العملاء، مؤكد أن الجمعية العمومية ركزت على أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة لجميع العاملين بالبنك وكذا التأكيد على ميكنة نظم المعاملات بالبنك.