استشارى أمراض نساء: علاج ارتفاع هرمون البرولاكتين يحتاج إلى شهور

أرسلت قارئة تقول إنها تعانى من ارتفاع هرمون البرولاكتين، وهو ما أدى إلى تأخر الحمل لديها، وبعد استشارة الطبيب وصف لها علاجًا لتنظيم نسبة هذا الهرمون.

وتسأل عن المدة التى يتطلبها هذا العلاج حتى تبدأ نتائجه بالظهور، وتنجح فرص محاولتها للحمل؟

نسبة هرمون البرولاكتين تحدد جرعة العلاج

ويجيب عن سؤالها الدكتور عطية أبو النجا، استشارى أمراض النساء والولادة، موضحا أن الوقت الذى تستغرقه العلاجات الخاصة بتنظيم هرمون البرولاكتين، تتوقف على نسبة ارتفاعه فى الجسم، ففى بعض الحالات قد يتطلب الأمر تناول جرعة واحدة فقط، فيما قد يحتاج البعض الآخر تكرار تلك الجرعة لعدة مرات.

فرص الحمل تزيد بعد انتظام نسبة هرمون اللبن

يعد ارتفاع نسبة هرمون البرولاكتين أو ما يعرف بهرمون اللبن، من أهم الأسباب التى تقلص فرص حدوث الحمل بصورة كبيرة، ولذا يوضح أبو النجا أن توقع الحمل والترتيب له، لا يجب أن يسبق انتظام تلك النسبة والتى يمكن الكشف عنها من خلال تحليل نسبة البرولاكتين فى الدم، على أن يكون الفحص فى اليوم الثانى من بداية الدورة الشهرية.

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