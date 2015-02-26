أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
الأمن ينجح في إعادة فتح طريق "بلبيس - العاشر" بعد قطعه احتجاجًا على حادث تصادم -
نقيبة التمريض: بدء تدريب هيئات التمريض في 10 محافظات على تطبيق التأمين الصحي -
وزير الزراعة يبحث مع سفير رومانيا بالقاهرة إنشاء صوامع للغلال -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية ببيروت -
راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر -
300 دينار.. هكذا انتهت قصة الخادمة الإثيوبية في الكويت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

استشارى أمراض نساء: علاج ارتفاع هرمون البرولاكتين يحتاج إلى شهور

Google+ Print
استشارى أمراض نساء: علاج ارتفاع هرمون البرولاكتين يحتاج إلى شهور استشارى أمراض نساء: علاج ارتفاع هرمون البرولاكتين يحتاج إلى شهور
أرسلت قارئة تقول إنها تعانى من ارتفاع هرمون البرولاكتين، وهو ما أدى إلى تأخر الحمل لديها، وبعد استشارة الطبيب وصف لها علاجًا لتنظيم نسبة هذا الهرمون.

وتسأل عن المدة التى يتطلبها هذا العلاج حتى تبدأ نتائجه بالظهور، وتنجح فرص محاولتها للحمل؟

نسبة هرمون البرولاكتين تحدد جرعة العلاج

ويجيب عن سؤالها الدكتور عطية أبو النجا، استشارى أمراض النساء والولادة، موضحا أن الوقت الذى تستغرقه العلاجات الخاصة بتنظيم هرمون البرولاكتين، تتوقف على نسبة ارتفاعه فى الجسم، ففى بعض الحالات قد يتطلب الأمر تناول جرعة واحدة فقط، فيما قد يحتاج البعض الآخر تكرار تلك الجرعة لعدة مرات.

فرص الحمل تزيد بعد انتظام نسبة هرمون اللبن

يعد ارتفاع نسبة هرمون البرولاكتين أو ما يعرف بهرمون اللبن، من أهم الأسباب التى تقلص فرص حدوث الحمل بصورة كبيرة، ولذا يوضح أبو النجا أن توقع الحمل والترتيب له، لا يجب أن يسبق انتظام تلك النسبة والتى يمكن الكشف عنها من خلال تحليل نسبة البرولاكتين فى الدم، على أن يكون الفحص فى اليوم الثانى من بداية الدورة الشهرية.

موضوعات متعلقة


>استشارى أمراض نساء: لا توجد علاقة بين نوع الطعام وتأخر الحمل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365