نوال الكويتية تعرب عن سعادتها بالمشاركة فى أوبريت «مصر قريبة»

أعربت الفنانة الكويتية نوال عن سعادتها بالمشاركة فى أوبريت «مصر قريبة» بجانب عدد من الفنانين المصريين والعرب، فى إطار حملة ترويجية وتسويقية لدعم السياحة العربية.

وقالت النجمة نوال الكويتية – فى تغريدة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة »تويتر» – «أسعدتني مشاركتي مع زملائي الفنانين في أوبريت مصر قريبه لجمهورية مصر الحبيبه».

و أوبريت «مصر قريبة» من كلمات نصر الدين ناجى لحن وتوزيع أحمد فرحات، إخراج تامر مهدى، ويشارك بها نجوم الأغنية محمد منير ، أنغام ،بندر سعد ،فايز السعيد ، بلقيس ، نوال .

وكذلك الفنانون آسر ياسين – لطفي لبيب – غادة عادل – محمد لطفي – يوسف الشريف – حسن الرداد – إيمي سمير غانم – سوسن بدر – عمرو يوسف – ماجد المهندس – كندة علوش – محمد هنيدي – شريف منير – عزت أبو عوف – صلاح عبدالله – أحمد رزق – صبري عبدالمنعم – أروى جودة – سمير غانم – دلال عبدالعزيز – سامح حسين.

وتقول كلمات اغنية مصر قريبة: ”في مصر الحضن اللي عاش / يكسر بينا الحدود/ مسير الغايب يعود / وتلمس ايده الحيطان/مصر قريبة واوام ./ يدوب جواها الغريب./ما بالك وانت القريب اخويا وصاحبي”.