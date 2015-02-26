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نوال الكويتية تعرب عن سعادتها بالمشاركة فى أوبريت «مصر قريبة»

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نوال الكويتية

نوال الكويتية

أعربت الفنانة الكويتية نوال عن سعادتها بالمشاركة فى أوبريت « قريبة» بجانب عدد من الفنانين المصريين والعرب، فى إطار حملة ترويجية وتسويقية لدعم السياحة العربية.

وقالت النجمة نوال الكويتية – فى تغريدة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة »تويتر» – «أسعدتني مشاركتي مع زملائي الفنانين في أوبريت مصر قريبه لجمهورية مصر الحبيبه».

نوال الكويتية

و أوبريت «مصر قريبة» من كلمات نصر الدين ناجى  لحن وتوزيع أحمد فرحات، إخراج تامر مهدى، ويشارك بها نجوم الأغنية محمد منير ، أنغام ،بندر سعد ،فايز السعيد ، بلقيس ، نوال .

وكذلك الفنانون آسر ياسين – لطفي لبيب – غادة عادل – محمد لطفي – يوسف الشريف – حسن الرداد – إيمي سمير غانم – سوسن بدر – عمرو يوسف – ماجد المهندس – كندة علوش – محمد هنيدي – شريف منير – عزت أبو عوف – صلاح عبدالله – أحمد رزق – صبري عبدالمنعم – أروى جودة – سمير غانم – دلال عبدالعزيز – سامح حسين.

وتقول كلمات اغنية مصر قريبة: ”في مصر الحضن اللي عاش / يكسر بينا الحدود/ مسير الغايب يعود / وتلمس ايده الحيطان/مصر قريبة واوام ./ يدوب جواها الغريب./ما بالك وانت القريب اخويا وصاحبي”.

 

نوال الكويتية فى كليب أغنية مصر قريبة

نوال الكويتية فى كليب أغنية مصر قريبة

 

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