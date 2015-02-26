محلب: حملة «مصر قريبة» لتنشيط السياحة العربية

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاحتفالية التى تقيمها وزارة السياحة لإطلاق حملة السياحة العربية لعام 2015 تحت شعار “مصر قريبة”، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وبحضور أمين عام جامعة الدول العربية، ومجموعة من الوزراء والمحافظين، وعدد من وزراء السياحة والسفراء العرب، بالاضافة إلى حضور عدد كبير من السفراء والشخصيات العامة والفنانين، وممثلى القطاع السياحى الخاص.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، فى كلمته ترحيبه بالضيوف فى بلد الأمن والامان، ارض المحبة والسلام، قائلا: انتم وحشتونا، وهذه فرصة لكى يقول كل ابناء الشعب المصرى لاخوته العرب اهلا وسهلا بكم فى بلدكم.

وأضاف: هذه فرصة لكى اوجه كلمة للجميع، انكم ستشعرون فى مصر بالترحاب، والدفء والمحبة، ومصر فى انتظار كل اشقائها العرب، ومصر ” كلها حلوة”، وستستمتعون بإقامتكم بها.

وفى هذا الصدد أكد المهندس إبراهيم محلب دعم الحكومة الكامل لكافة المجهودات المبذولة للعمل على إعادة السياحة المصرية إلى ما كانت عليه، بإعتبار السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي، مشيراً الى ضرورة الاستغلال الامثل للثروات التى تمتلكها مصر من معالم سياحية، ومزارات اثرية، وتشجيع وتنمية انشطة السياحة الدينية والثقافية والعلاجية والشاطئية.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام قطاع السياحة، بحركة السياحة العربية والعمل على زيادتها، بإعتبارها أحد الركائز الهامة لنمو حركة السياحة فى مصر، مشيرا الى أن إطلاق هذه الحملة الترويجية، التسويقية، الدعائية موجهة للسوق العربى دعما للسياحة البينية العربية، كما أشار إلى ما قامت به وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة من الجهود لجذب المزيد من هذه الحركة والتى كان من بينها إطلاق حملة “وحشتونا ” التى استهدفت دول الخليج العربى (السعودية ،والإمارات العربية المتحدة ،والكويت) فى مايو 2014 وكانت نتائجها زيادة فى حركة السياحة الوافدة من تلك الدول خلال الفترة يوليو/ ديسمبر 2014.

وتم خلال الاحتفالية عرض الاوبريت الغنائى ” مصر قريبة “، والذى شارك فيه عدد كبير من الفنانين العرب والمصريين بالاضافة إلى تقديم بعض الفقرات الفنية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملة حوالى ثلاثة أشهر.