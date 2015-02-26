بالصور.. محكمة الإسكندرية الإبتدائية تنظم أول مؤتمر قضائى دولى

نظمت محكمة الإسكندرية الإقتصادية، اليوم الخميس، أول مؤتمر قضائى إقتصادى دولى بالإسكندرية تحت عنوان ” المناخ القضائى الداعم للاستثمار بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بأبي قير.

وقال مصدر قضائى إن السعى وراء زيادة الثقة لدى المستثمر فى القضاء الوطنى وهو ما جعل وزارة العدل تسند المحكمة الإسكندرية الاقتصادية تنظيم مؤتمراً تحت عنوان ” المناخ القضائى الداعم للاستثمار والذى يعد أول مؤتمر قضائى اقتصادى دولى فى مصر، بحضور عدد من القضاة فى مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية، بهدف وضع أطر علمية وإجراءات عملية لإدارة العدالة فى المنازعات الاقتصادية.

وقال المصدر إنه فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وسوق الاستثمار كان لابد من توفير المناخ الذى يزيد من فرص الاستثمار ويشجع السوق الأجنبى على نقل الاستثمارات لمصر ، لأن أول ما يهم المستثمر وهو ينتقل باستثماراته لبيئة جيدة هو المناخ القضائى الذي سيعمل فى ظله من خلال طبيعة ذلك القضاء وإجراءاته والمدة التى تستغرقها المنازعات أمامه . وأشار المصدر الى ضرورة وضع آليات تشريعية وقضائية ناجحة ، وبناء منظومة قضائية جديدة لتحسين هذا المناخ غير المرغوب فيه. تتكون من قوانين موضوعية تعمل على تنظيم المعاملات التجارية والاستثمارية ، وقوانين أخرى إجرائية لتسهيل سبل التقاضي أمام المحاكم.

ويقام المؤتمر تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء واشراف المستشار محفوظ صابر وزير العدل وبحضور مجموعة من الوزراء ورجال الدولة المعنييين بموضوع المؤتمر وكبار المستثمرين المصريين والعرب بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والأكاديمية العربية . ويشارك بالمؤتمر عدد من رجال القضاء منهم المستشار الدكتور رفعت عبد المجيد النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الاولى التجارية و الاقتصادية و التحكيم والذى سيناقش “سرعة وتبسيط إجراءات التقاضي”، كما يشارك عدد من فقهاء القانون المصريين منهم الدكتور هشام صادق – العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة بيروت ، والذى ناقش “التخلي عن الاختصاص القضائي الدولى”.

كما حضر عدد من الخبراء العرب والأجانب منهم البروفيسير “آلان بروجينير” أستاذ القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي والتحكيم التجاري الدولى والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية والذى من المفترض ان يناقش العلاقة الاجرائية المتبادل بين القضاء الاقتصادى الوطنى وقضاء التحكيم التجاري الدولى.