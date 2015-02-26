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المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقدم طلبًا لزيارة عضويها المحبوسين بالسودان

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المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقدم طلبًا لزيارة عضويها المحبوسين بالسودان المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقدم طلبًا لزيارة عضويها المحبوسين بالسودان
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بطلب رسمى إلى السلطات السودانية للتصريح بإيفاد فريق حقوقى رفيع المستوى لزيارة كل من الدكتور "أمين مكى مدنى"، و"فاروق أبو عيسى”الموقوفان منذ 6 ديسمبر 2014، للوقوف على وضعهما الصحى والمعيشى فى محل احتجازهما.

وكذلك للاطلاع على الإجراءات والتدابير القانونية المتخذة حيالهما بعد إحالتهما إلى الدائرة المختصة بـ"جرائم الإرهاب" بمحكمة الخرطوم شمال، ومتابعة وقائع الجلسة الثانية للمحاكمة المرتقبة صباح الاثنين المقبل 2 مارس 2015.

ويضم الفريق كل من "راجى الصورانى"، رئيس مجلس أمناء المنظمة "فلسطين" رئيسًا للوفد، وعضوية "علاء شلبي" الأمين العام للمنظمة من ، ومها البرجس نائب رئيس مجلس الأمناء "الكويت"، والدكتور عبد الباسط بن حسن، رئيس المعهد العربى لحقوق الإنسان "تونس"، ولمياء صبرى مبدى الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "مصر"، ومحمد راضى، المدير التنفيذى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان "مصر"، ومحمود قنديل المحامى بالنقض – وكبير مستشارى الأمانة العامة "مصر"، وهايدى على كبير الباحثين بالأمانة العامة "مصر".

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