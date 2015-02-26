أمين عام الناتو: الحلف مستعد لتقديم المشورة لليبيا فى القضايا الأمنية

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إن التحالف مستعد لتقديم المشورة لحكومة ليبيا بشأن القضايا الدفاعية والأمنية، مضيفا أن الوضع المتردى فى البلاد يشكل مخاطر أمنية جديدة على أوروبا مما يتطلب دفاعا أكثر قوة.

وتتضمن الفوضى فى ليبيا وجود حكومتين منفصلتين وعدة جماعات مسلحة من بينها جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وتحدث ستولتنبرغ فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزى فى روما، وعبر رينزى عن دعمه للحكومة الليبية المعترف بها الموجودة فى طبرق شرقى البلاد، وامتدح بعثة الأمم المتحدة هناك.

والبعثة، برئاسة المبعوث الخاص برناردينو ليون، كانت تحاول إيجاد تسوية فى ليبيا بين حكومة فى طبرق وأخرى فى طرابلس مدعومة من المليشيات المسلحة.