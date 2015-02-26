الجيش العراقى يقتل 14 من داعش بقصف صاروخى للكرمة والفلوجة بالأنبار

تمكن الجيش العراقى اليوم الخميس من قتل 14 مسلحا من تنظيم(داعش)الإرهابى بقصف صاروخى لمنطقتى الكرمة والفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق .

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أنه استنادا إلى معلومات دقيقة تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية بالجيش من قتل الإرهابيين الـ14 وجرح العشرات من مسلحى التنظيم بقصف دقيق براجمات الصواريخ لمواقع دفاعية لداعش فى منطقتى الكرمة والفلوجة بالأنبار.

وأشار البيان إلى أن الضربة الصاروخية للقوات العراقية أسفرت أيضا عن تدمير سيارتين تحمل كل منهما رشاشا أحاديا ، كما دمر القصف مواقع التنظيم الدفاعية التى كان يتخندق بها الإرهابيون .

وكانت طائرات القوة الجوية العراقية قد نفذت منتصف الليلة الماضية غارات جوية ناجحة استهدفت أحد مقار "داعش" خلال اجتماع لكبار قادته فى مدينة القائم الحدودية مع سوريا ، حيث تمت إصابة الهدف بدقة ؛ مما أسفر عن مقتل العشرات من قادة التنظيم الإرهابى.