تونس: تساقط الامطار بغزارة يتسبب فى فيضان بعض السدود

عقدت اللجنة التونسية لمجابهة الكوارث اليوم " الخميس " اجتماعا عاجلا بمقر وزارة الداخلية ، بهدف وضع اللمسات الاخيرة للاستعدادات لمجابهة المخاطر المحتملة جراء تواصل تهاطل الامطار فى جميع مناطق البلاد وخاصة منطقة الشمال الغربى .

وأوصى وزير الداخلية التونسى محمد ناجم الغرسلى بالتنسيق المحكم بين كل الاطراف المتدخلة فى هذه اللجنة والتعاون فى ما بينها لضمان نجاح عملها وتفادى السلبيات المسجلة .

من جهته ، افاد مدير عام السدود بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى عبد الله شريد ، بان الامطار الغزيرة التى تساقطت خلال الايام الاخيرة فى كافة الجهات تسببت فى ارتفاع منسوب مياه بعض السدود مثل سدى بوهرتمة وبنى مطير بولاية جندوبة ، وكساب فى باجة بشمال غربى البلاد .

وتوقعت المصالح الفلاحية فيضان وادى مجدة وسيدى اسماعيل بباجة الجنوبية وعدد من المنخفضات مساء اليوم " الخميس " ، وقالت انه تم اغلاق سد سيدى سالم ( اكبر سد فى تونس ) نتيجة تدفق كميات كبيرة من الامطار والمياه التى بلغت 170 مترا مكعبا فى الثانية .

وتسبب تساقط كميات كبيرة من الامطار فى قطع العديد من الطرق فى باجة الشمالية نتيجة فيضان بعض السدود .