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مقتل 4 جنود يمنيين وإصابة 2 فى كمين لمسلحين غرب الحوطة

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مقتل 4 جنود يمنيين وإصابة 2 فى كمين لمسلحين غرب الحوطة مقتل 4 جنود يمنيين وإصابة 2 فى كمين لمسلحين غرب الحوطة
أفادت مصادر إعلامية أن 4 جنود يمنيين قتلوا، وأصيب 2 آخرين فى كمين لمسلحين غرب مدينة الحوطة بمحافظة لحج.

وكانت قوات من الجيش اليمنى تمكنت من دخول مدينة "الحبيلين" فى "ردفان" بمحافظة لحج جنوب اليمن بعد مواجهات مع عناصر الحراك الجنوبى وسط أنباء عن سقوط قتلى من جانب الحراك وجرح عدد من الجنود.

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش فكت الحصار على المعسكر الموجود غرب الحبيلين والمحاصر منذ نحو شهر بعد مواجهات مع عناصر الحراك التى ترفض الإفراج عن قائد عسكرى ومرافقيه الذين اختطفتهم منذ أكثر من أسبوع.

واستخدمت قوات الجيش الأسلحة الثقيلة فى قصف مواقع عناصر الحراك مما أدى إلى إغلاق المدارس وخروج الطلاب، وتشير أنباء إلى سقوط قذيفة على مدرسة بدون خسائر فى الأرواح.
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