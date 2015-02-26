«المترو»: سرقة 6 مواقع بخط المترو أدى لتعطل حركة المترو عدة ساعات

قال علي فضالي، رئيس جهاز تشغيل المترو، إنه حركة المترو تعطلت اليوم بسبب سرقة لكابلات كهرباء.

وأضاف فضالي خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أن حركة قطارات مترو الأنفاق لم تكن بها مشكلة في المسافة من محطة المرج إلى السيدة زينب لكن المنطقة ما بين دار السلام والسيدة كانت الحركة بها على خط واحد بالإضافة إلى سرقة 6 مواقع بخط المترو مما أدى إلى تأثيره على حركة القطارات لعدة ساعات.

وأشار إلى أنه كان من الطبيعي حدوث درجة كبيرة من التزاحم في محطة الشهداء خاصة وقت الذروة، بسبب العطل في خط المترو.