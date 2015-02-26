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وزير الصحة يشارك فى المؤتمر السنوى الـ 12 لجراحات مناظير البطن

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وزير الصحة يشارك فى المؤتمر السنوى الـ 12 لجراحات مناظير البطن وزير الصحة يشارك فى المؤتمر السنوى الـ 12 لجراحات مناظير البطن

الدكتور عادل العدوى وزير الصحة و السكان

شارك الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، فى ” المؤتمر الدولي السنوي الثاني عشر لجراحات المناظير” الذي تنظمه الجمعية المصرية لجراحات مناظير البطن، والذي يناقش أحد أهم التخصصات الدقيقة والهامة وهو تخصص المناظير الجراحية والتشخيصية ، لافتاً إلى حرصه على أن يساهم هذا المؤتمر من خلال توصياته ومناقشاته فى وضع الخطط والسياسات التي من شأنها توفير حياة أفضل للمواطن المصرى.

وقال عدوى، خلال كلمته التى ألقاها، أن من أولى الدول التى واكبت تلك الثورة العلمية فى استخدام المناظير لتشخيص وعلاج العديد من الأمراض، وحرصت على استيعابها، وتطويع إنجازاتها ، والإرتقاء بمستوى الخدمة الصحية اللائقة لجميع المصريين ، مشيراً أن هذا التخصص غزا العديد من المجالات أبرزها مجال جراحات الجهاز الهضمى ولاسيما المعدة والمرارة والكبد .

وأوضح أن تقنيات المناظير تسعى إلى تحقيق دقة متناهية فى التشخيص والعلاج من خلال تدخلات بسيطة لا تستلزم بقاء المريض فى المستشفي لفترات طويلة وتساهم فى عودته إلى حياته الطبيعية بعد فترة وجيزة ، وما يترتب على ذلك من خفض فى تكلفة العلاج والإنفاق على الصحة بصورة عامة ، بما يصب فى النهاية فى تحقيق التوجه الرئيسي للدولة وهو الإهتمام بتوفير الرعاية الصحية بمختلف أنواعها وتخصصاتها لجميع المواطنين كلبنة لتطبيق نظام تأميني صحي يقدم التغطية الصحية الشاملة .

و اختتم ” وزير الصحة ” كلمته بتوجيه الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدني لدعم المشروعات القومية في النهوض بالرعاية الصحية والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية ، مؤكداَ على أن أهمية بالتعاون والتنسيق الناجح بين أجهزة الدولة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وكافة المهتمين بالصحة بهدف الإرتقاء بمستويات جودة وكفاءة الخدمات الصحية والتي تعد على رأس أولويات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة .

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