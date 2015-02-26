بالصور.. محافظ السويس يتفقد مجمع الأسواق النموذجي بالمثلث لبحث مشاكل التجار

أكد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، علي الجهات المعنية بضبط السيارات التي تقوم ببيع الخضراوات والفاكهة خارج سوق السويس النموذجي بالمثلث وشدد المحافظ أيضًا علي مديرية التموين والمرور ومباحث التموين باتخاذ كافة الأجراءات القانونية لضبط المخالفين لذلك.

وأكد محافظ السويس أنه في انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تمليك المحلات بسوق السويس النموذجي بالمثلث مؤكدا علي التزام اصحاب المحلات الجملة والقطاعي بسداد المتاخرات والاقساط المتراكمة من الايجار منذ سنوات .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع تجار سوق السويس النموذجي وفيه استمع لتجارالجملة والقطاعي وتم طرح عدد من الموضوعات والمشاكل داخل السوق بالاضافة الي إقتراحات لتنشيط حركة البيع داخل السوق كذلك كلف المحافظ رئيس مشروع الاسواق بعمل لافتات علي الطريق الرئيسي لجذب المواطنين للسوق، بحضور العميد علاء اسماعيل رئيس حي فيصل ومحمد الملاح رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية المصرية والعميد علي المصري رئيس مجلس ادارة الاسواق وأعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بفرع السويس وعددكبير من تجار السوق .