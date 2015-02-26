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وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض القاهرة الدولى للكتاب

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وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض القاهرة الدولى للكتاب وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض القاهرة الدولى للكتاب

وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض القاهرة الدولى للكتاب

افتتح، اليوم الخميس، الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة وهاني المسيري، محافظ الإسكندرية، معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 46 بمحافظة الإسكندرية والذي يقام في الفترة من 26 فبراير حتى 9 مارس المقبل بمسرح محمد عبد الوهاب بمنطقة الشاطبي.

ويشارك في المعرض 60 دار نشر بمختلف المجالات والعلوم منها الاجتماعية والفنون والديانات وأعمال صلاح چاهين واللغات والآداب والكتب العلمية الأجنبية وكتب الأطفال وغيرها من المجالات.

كما يشمل المعرض برنامج ثقافي مستمر في جميع الأيام بمشاركة كتاب وشعراء ونقاد من جميع المحافظات على رأسهم الشاعر الكبير سيد حجاب بالإضافة إلى مشاركة 3 فرق فنية من موسيقى عربية وفنون شعبية.

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