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«الخارجية»: روسيا تُبدي استعدادها لمنع تهريب الأسلحة للإرهابيين عبر البحر المتوسط

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«الخارجية»: روسيا تُبدي استعدادها لمنع تهريب الأسلحة للإرهابيين عبر البحر المتوسط «الخارجية»: روسيا تُبدي استعدادها لمنع تهريب الأسلحة للإرهابيين عبر البحر المتوسط

 

قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مباحثات وزير الخارجية، المصري السفير، سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، تطرقت إلى مناقشة الأوضاع في المنطقة والتأكيد على عروبة القدس ورفض تهويد المقدسات بها.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أن وزير الخارجية “شكري” أجرى مباحثات مطولة مع نظيره لافروف تم خلالها التأكيد على مشاركة روسيا في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بوفد رفيع المستوى.

وأشار إلى أن اللقاء تناول العديد من الملفات الإقليمية وكان هناك دعم روسي كامل للتحركات المصرية.. كما أن لافروف وجه المندوب الدائم بالأمم المتحدة لدعم المشروع العربي، كما تناولا سبل دعم الليبية في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن الوزيرين ناقشا خلال اللقاء حقيقة الأوضاع في العراق واليمن وسبل التصدي للإرهاب، كما ناقشا إمكانية مشاركة الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط لمنع تهريب الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

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