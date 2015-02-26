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«الثني»: نتفاوض مع «روسيا» لتسليح الجيش الوطني الليبي

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«الثني»: نتفاوض مع «روسيا» لتسليح الجيش الوطني الليبي «الثني»: نتفاوض مع «روسيا» لتسليح الجيش الوطني الليبي

رئيس المؤقتة عبد الله الثني

أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، أن بلاده ستسعى بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة، لتسليح الجيش الليبي، وتطوير وصيانة الأسلحة القديمة المتوفرة لديه، مضيفًا: «كما سنتحدث مع جميع الدول، ومن بينها روسيا، لتسليح الجيش».

وأضاف خلال حديث لقناة «العربية الحدث»، أنه يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية خارج الاصطفافات، مؤكدًا أن الحوار يبدأ باعتراف الجميع بشرعية البرلمان.

وتساءل: «هل يعقل أن فجر ليبيا، وبعد كل ما ارتكبته من حماقات وتدمير، وارتكاب جرائم بشعة يمكن أن تحكم ليبيا؟!» مؤكدًا أن ما سبق غير مقبول ولن يتم السماح به.

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