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مفكر سياسي: زيارة ملك الأردن لمصر محاولة لمواجهة الإرهاب وبناء نظام إقليمي

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مفكر سياسي: زيارة ملك الأردن لمصر محاولة لمواجهة الإرهاب وبناء نظام إقليمي مفكر سياسي: زيارة ملك الأردن لمصر محاولة لمواجهة الإرهاب وبناء نظام إقليمي

 

الرئيس وملك الأردن

قال دكتور حسن أبوطالب، المفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، إن زيارة الملك عبدالله الثاني لمصر اليوم تدل على أن هناك محاولة لإعادة بناء النظام الإقليمي العربي لمواجهة التحديات الإرهابية التي زادت الفترة الأخيرة وتهدد أكثر من دولة عربية في آن واحد.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أن كل الشواهد تؤكد أن الإرهاب الذي يهدد والمنطقة العربية مدعومة من دول وقوى إقليمية.. مشيرًا إلى أن تلك المباحثات ستترجم لتعاون عسكري مشترك.

وتابع قائلا: “الرئيس السيسي دعا لتشكيل قوى عربية للاشتباك مع الجماعات الإرهابية”.

وقال إن مصر تدعو لمواجهة شاملة ضد الإرهاب في إطار قوى عربية قادرة على التدخل في المناطق التي تشهدها الأعمال الإرهابية.

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