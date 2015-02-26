أخصائية تغذية توضح أخطار الإسراف فى تناول المياه الغازية

مخاطر لا تنتهى لتناولك المياه الغازية بشكل مفرط، فيتباهى الكثيرون بتناولهم وإدمانهم لها، فى حين أضرارها البالغة التى تطال الجسم لتدمره.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية توضح آثار أضرار إدمان المياه الغازية على لجسمك، مؤكدة تسببها بنسبة كبيرة فى إصابة الشباب الصغار بالسكر فى سن مبكرة، كما أنه يزيد معاملات السمنة بالجسم، خاصة الموضعية، لذا تجد مدمنى المياه الغازية مصابين بحالة من السمنة الموضعية فى الأرداف أو البطن أو الصدر أو الذراعين، فهى تساعد على تخزين الدهون بطريقة غير سليمة بالجسم.
>وأخطار المياه الغازية لا تنتهى، فهى تساعد على الإصابة بقرح الأمعاء، وهى من الأمراض التى لا يمكن الشفاء منها بسهولة، كما أنها تزيد من تشققات الجلد وجفافه نتيجة زيادة كم السكر الذى يحصل عليه الجسم فى مقابل كمية المياه والسوائل المفيدة التى يحتاجها والتى يحرمه منها تناول المياه الغازية.
>وتحذر "رانيا" بشدة من الاعتياد على تناول المياه الغازية، لأنها مهلكة للبدن، بسبب مكوناتها الفوارة والألوان الصناعية بها، والتى تساعد على زيادة عوامل الخمول والكسل والرغبة فى النوم، وتؤدى إلى الإصابة بعسر الهضم والإمساك، وتحرم الجسم من فوائد الطعام والحديد والعناصر التى يحتوى عليها.
>أضرار خطيرة غير متوقعة حال قلة شرب المياه لمدة 3 أيام.. إصابة الجسم بالجفاف والحكة والإمساك المزمن.. زيادة الشعور بالعصبية والتوتر والصداع.. تدهور صحة الكلى ومشاكل بالتبول والتبرز وارتفاع نسبة الأملاح
أضرار المياه الغازية
>الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية توضح آثار أضرار إدمان المياه الغازية على لجسمك، مؤكدة تسببها بنسبة كبيرة فى إصابة الشباب الصغار بالسكر فى سن مبكرة، كما أنه يزيد معاملات السمنة بالجسم، خاصة الموضعية، لذا تجد مدمنى المياه الغازية مصابين بحالة من السمنة الموضعية فى الأرداف أو البطن أو الصدر أو الذراعين، فهى تساعد على تخزين الدهون بطريقة غير سليمة بالجسم.
المياه الغازية تدمر الجلد
>وأخطار المياه الغازية لا تنتهى، فهى تساعد على الإصابة بقرح الأمعاء، وهى من الأمراض التى لا يمكن الشفاء منها بسهولة، كما أنها تزيد من تشققات الجلد وجفافه نتيجة زيادة كم السكر الذى يحصل عليه الجسم فى مقابل كمية المياه والسوائل المفيدة التى يحتاجها والتى يحرمه منها تناول المياه الغازية.
المياه الغازية تزيد الخمول
>وتحذر "رانيا" بشدة من الاعتياد على تناول المياه الغازية، لأنها مهلكة للبدن، بسبب مكوناتها الفوارة والألوان الصناعية بها، والتى تساعد على زيادة عوامل الخمول والكسل والرغبة فى النوم، وتؤدى إلى الإصابة بعسر الهضم والإمساك، وتحرم الجسم من فوائد الطعام والحديد والعناصر التى يحتوى عليها.
موضوعات متعلقة ..
>أضرار خطيرة غير متوقعة حال قلة شرب المياه لمدة 3 أيام.. إصابة الجسم بالجفاف والحكة والإمساك المزمن.. زيادة الشعور بالعصبية والتوتر والصداع.. تدهور صحة الكلى ومشاكل بالتبول والتبرز وارتفاع نسبة الأملاح