غرق متهم هارب من قضية قتل أثناء محاولة الشرطة القبض عليه بأسوان

لقى متهم مصرعه غرقا، بعد عصر اليوم، الخميس، أثناء محاولته الهروب من قوة حاولت القبض عليه خلال استقلاله عبارة نيلية تُقله إلى منزله بقرية بنبان بمركز دراو محافظة أسوان.

وكانت معلومات وصلت لضباط مباحث مركز شرطة دراو، بأن "علاء.م.م" 30 سنة، منتمٍ لعائلة "أبو دقن" ومتورط فى الاشتباكات الدامية التى وقعت فى يونيو 2013، بين عائلتى "أبو دقن" و"أبو عمار" بالسوق التجارى بمدينة دراو وراح ضحيتها 6 أشخاص وأصيب آخرون، فى طريق عودته إلى منزله بقرية بنبان غرب النيل مستقلا عبارة نيلية.

بعد استصدار إذن النيابة، داهمت قوة المتهم، وأثناء محاولة القبض عليه أخرج سلاحا ناريا عبارة عن طبنجة، وبادر بإطلاق النار فبادلته القوة بالمثل، وأثناء محاولة الفرار من الشرطة عن طريق الانتقال من العبارة إلى مركب أخرى، انزلقت قدماه وسقط فى النيل، ولقى مصرعه غرقاً.

بعد انتشال الجثة بمعرفة ذويه، أكد طبيب الوحدة الصحية بالقرية، أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد إصابات بطلق نارى فى جسده وتجمهر أهالى القتيل أمام مدخل القرية وانتقلت قيادات مديرية أمن أسوان، والأجهزة التنفيذية لاحتواء الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.