احتجاز 17 تلميذًا وتعافى 10 آخرين فى حادث تسمم بقرية المحروسة بقنا

صرح مصدر طبى بأن مستشفى قنا العام احتجزت 17 تلميذًا، فيما تماثل 10 تلاميذ للشفاء بعد تلقيهم العلاج، جاء ذلك على خلفية واقعه تسمم 17 من تلاميذ مدرسة عزبة بدر الابتدائية بقرية المحروسة بقنا.

وأضاف المصدر، أن التلاميذ الذين تم احتجازهم، هم "أمل جمال جاد، ومحمد سعد متولى وحماد طلعت حماد، ومحمد حميد الصادق، وعمرو محمد عرفات، وخالد على جاد، وروضة قرشى ربيع، وياسر رشاد، وشقيقته فاطمة، ومحمود عاطف، ومنار عمر، وفرحة حمدى، وشقيقتها ميادة، وأشرف رمضان، ونعمة حسين، وفاطمه كامل، وجمال قشر محمد".